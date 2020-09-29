Путин поручил Роспотребнадзору держать под контролем школьное питание

Роспотребнадзору поручено продолжить контроль качества детского питания в школах. Как выразился на совещании с членами правительства президент Владимир Путин, ведомство не должно «слезать с темы».

«Нужно вопрос качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем, и, если где-то еще что-то не проверено, нужно эти проверки завершить, ну и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем», - цитирует президента ТАСС.

Глава государства также обратил внимание на то, что нельзя урезать средства, предназначенные для питания в 5-11-х классах детей из малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов. Президент признал, что иногда чиновники для решения одной задачи берут «из таких источников, которые сокращать нельзя». Путин выразил надежду, что губернаторы не допустят никакого искажения смыслов и постараются обеспечить горячим питанием учеников всех младших классов.

Недавно «Петрозаводск говорит» рассказывал историю, когда женщина недосчиталась продуктов в наборе для своей дочери и пошла в суд. Подробности в материале «Кто и как богатеет на бесплатных школьных завтраках в Карелии».