Кто и как богатеет на бесплатных школьных завтраках в Карелии

Текст: Антонина Кябелева

3 сентября судья петрозаводского мирового суда вынесла решение по иску петрозаводчанки Татьяны Сергеевны (Фамилию она попросила не называть. — Авт.) к ООО «Питмедсервис» - предприятию, которое занимается организацией школьного питания. Женщина усомнилась в стоимости продуктового набора, который во время пандемии предоставили ее дочери в школе.

По подсчетам женщины, только на одном продуктовом пакете, который соответствует 21 завтраку, ООО «Питмедсервис» недодал продуктов на 770 рублей. Истица призналась, что для нее принципиальным было выяснить, сколько денег, которые выделяет государство на школьные завтраки, реально доходит до детей. То, что выяснилось в ходе судебного разбирательства, стало для женщины настоящим шоком.

- Татьяна Сергеевна, что заставило вас обратиться в суд? С чего все началось?

- Как известно, с марта школьники в Петрозаводска были переведены на дистанционное обучение и находились на самоизоляции. Мы не выходили из дома, продукты заказывали через интернет. Моя дочь получает социальную помощь от государства в виде бесплатных школьных завтраков. В апреле мы получили продуктовый набор, который был сформирован, исходя из 21 учебного дня. Государство выделяет 56 рублей на приготовление одного завтрака. Когда я увидела набор, то сильно удивилась. То, что мы получили в наборе, явно не соответствовало сумме, которую выделяет государство на школьные завтраки.

Если сделать простые математические расчеты, то получается, что ООО «Питмедсервис» должно было поставить продуктовый набор примерно на 1170 рублей. Я посмотрела, сколько аналогичные продукты стоят в магазинах. У меня получилось, что стоимость аналогичного продуктового набора, если его приобрести в магазине уже с торговой наценкой, в среднем обойдется в 688 рублей.

При этом в наборе должны были быть продукты в фабричной упаковке с указанием сроков реализации. В пакете я обнаружила непонятно кем, как и где расфасованное печенье, сахар, муку, макароны. После того как я прикинула цены, мне стало очевидно, что я буду обращаться в ООО «Питмедсервис» с претензией. Я не стала распаковывать продукты, у которых не было фабричной упаковки, но взвесила их. Пакет печенья курабье весил 300 граммов. Только в ходе судебного разбирательства я выяснила, что в наборах должно было быть полкило кондитерских изделий. Директор "Питмедсервиса" Владимир Виноградов в суде утверждал, что курабье не могло быть в продуктовом наборе, а там были вафли. Но и на вафли он документов не предоставил.

Сначала я обратилась с претензией в "Питмедсервис", чтобы на оставшуюся сумму мне предоставили товары, а продукты в обычных пакетах заменили на аналогичные, только в фабричной упаковке. Ответа я не получила. Я подала иск в суд. Сначала иск в рамках защиты прав потребителей принимать не хотели. Но мне удалось доказать, что претензии, связанные с предоставлением социальной помощи, должны рассматриваться как защита прав потребителей.

- Как проходили судебные заседания? Как руководитель "Питмедсервиса" объяснил принцип формирования наборов?

- На первом судебном заседании ответчик представил документы, связанные с тем, как формировали наборы, по какой цене приобретались продукты питания, сколько составила наценка. После того, как я это узнала, мне стало совсем нехорошо.

Выяснилось, что согласно постановлению петрозаводской администрации 2015 года, компании «Питмедсервис» разрешено устанавливать максимальную торговую надбавку на продукцию, которую они реализуют в школах, в размере 147 процентов!

Когда случилась пандемия, администрация обратилась к юридическим лицам, организующим питание в школам, с просьбой максимально снизить уровень наценки при формировании продуктовых наборов для малообеспеченных семей и за счет этого включить в наборы дополнительные продукты. По этому поводу Виноградов сказал в суде, что они очень постарались и сократили уровень наценки до 98 процентов.

Для того, чтобы понимать уровень наценки на практике, приведу несколько примеров из представленных директором Питметдсервиса накладных.

Вот как выглядят цены, по которым компания отпустила продукты питания для детей из малообеспеченных семей: килограмм сахара - 80 рублей, 900 граммов гречневой крупы - 130 рублей, растительное масло в упаковке меньше литра — 130 рублей, 800 граммов риса — 110 рублей, 50 пакетиков чая Нури - 180 рублей, килограмм муки — 52 рубля, баночка сгущенного молока (380 граммов) — 140 рублей. Естественно, сахарный песок за 80 рублей — это, как минимум, странно.

Причем, в накладных была указана упаковка гречки весом 900 граммов, а нам выдали самую дешевую гречневую крупу «Народная» весом 700 граммов. Даже здесь на детях попытались нагреть руки. Я в суде Виноградову предложила умерить свои аппетиты. Ведь можно было бы просто сесть за компьютер, заказать наборы в той же «Ленте» с доставкой по адресам. И малообеспеченные семьи получили бы в три раза больше продуктов с доставкой на дом.

- Откуда такие безумные цены?

- Во-первых, ООО «Питмедсервис» делает очень высокую наценку. А, во-вторых, покупает продукты у поставщика, который ему нравится. И, судя по документам, поставщик откровенно задирает цены. Например, цена килограмма сахарного песка у поставщика в апреле составляла 31,5 рубля. На оптовые цены это, мягко говоря, совсем не похоже. Конечно, ООО «Питмедсервис» платит коммунальные услуги, арендную плату за помещение, где расположена столовая, зарплату своим сотрудникам. Кстати, столовая в нашей школе очень хорошая, готовят вкусно, цены вполне приемлемые. Никаких претензий нет. Но, мне кажется, цинично вбивать свои расходы в ту государственную поддержку, которую оказывают социально незащищенным семьям.

Дети из малообеспеченных семей вряд ли дома получают полноценное питание. Получается, что у них пытаются отнять еду еще и за счет оплаченных из бюджета завтраков. Мне кажется, что свои затраты организация, которая занимается школьным питанием, должна включать в продукцию, которая продается. Но никак не в бесплатные завтраки. Я получаю пенсию, мой доход не изменился. Но многодетным семьям, в которых родители из-за пандемии не работали больше двух месяцев, эти продукты были очень нужны.

По моим подсчетам, из 56 рублей, которые выделяет государство на завтрак школьнику, реально до ребенка доходит порядка 20 рублей. Это уму непостижимо.

- Татьяна Сергеевна, ради чего вы затеяли судебное разбирательство? Хотите получить деньги с ООО «Питмедсервис»?

- Нет, иск в суд я подала не ради денег и не ради лишнего килограмма сахара. Деньги — это не главное, тем более они небольшие. Мне очень хотелось привлечь общественное внимание к тому, как у нас используются деньги, выделенные государством на школьные завтраки. Получается, что между государством и ребенком — несколько посредников, каждый из которых хочет для себя что-то отщипнуть и получить прибыль с этих несчастных 56 рублей. Я уверена, что зарабатывать на малообеспеченных семьях, которых пытаются поддержать за счет бюджета, - это уже чересчур.

Но, конечно, главные претензии следует предъявлять к тем, кто разрешил действовать подобным образом. Меня раздражает мелкое стяжательство на семьях, больше других нуждающихся в помощи. Я считаю, что это просто низко, и с этим нельзя мириться.

Судья мирового суда отказала петрозаводчанке в удовлетворении иска. Татьяна Сергеевна рассказала, что такой исход ее не огорчил. Ведь главная цель иска заключалась в том, чтобы выяснить, как в Карелии тратятся деньги, которые выделяет государство на организацию детского питания для семей, нуждающихся в поддержке.

Судя по материалам, которые фигурировали в этом судебном процесс, чиновникам есть над чем задуматься. Тем более, что с 1 сентября 2020 года на организацию бесплатного горячего питания для учеников младших классов выделены серьезные бюджетные средства. Не хотелось бы, чтобы львиная часть этих денег пошла на укрепление материального благосостояния отдельных бизнесменов.