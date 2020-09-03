Эксперты проверят качество асфальта на отремонтированных тротуарах

Мэрия карельской столицы привлекла специалистов ФКУ Упрдор «Кола» для лабораторной оценки асфальтобетонных смесей и готового покрытия. Сегодня пробы взяли на отремонтированном тротуаре на набережной Варкауса.

«По толщине слоя мы видим уже первично, что все в порядке: должно быть 5 сантиметров, а пробы дали показатель в 5,5 сантиметра»,

- прокомментировала сити-менеджер. Затем состав и структуру кернов изучат в лаборатории. По словам мэра, уже взято более 80 проб, результаты хорошие.

В этом году национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» завершается в сроки. В администрации Петрозаводска отметили, что погода не подводила, и подрядчик справляется с объемами. Осталось завершить работы на Варкауса, Калинина и Первомайском проспекте.

Фото: пресс-центр администрации города