Путин наградил двух сотрудников промышленных предприятий Карелии

Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» двух работников промышленных предприятий Карелии.

Орденом Почета за трудовые успехи и добросовестную работу награжден главный специалист по пожарной робототехнике ООО «Инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЕР» Юрий Горбань, сообщает пресс-служба правительства республики.

Благодарность президента объявлена Владимиру Ботникову, слесарю-монтажнику судового слесарно-механического производства АО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод».