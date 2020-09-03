Новый светофор установлен на улице Ключевой в Петрозаводске

Депутат Петросовета Екатерина Реутова и глава Петрозаводска Ирина Мирошник провели выездное совещание на Ключевой. Принимались два объекта – ремонт двора по адресу Ключевая, 22-а и установка регулируемого светофора на этой же улице.

Напомним, 71 дворовая территория в этом году будет отремонтирована в городе Петрозаводске. Половина работ уже приняты, остальные в завершающей стадии. До конца сентября подрядчики сдадут объекты, и в осень город войдет с полноценными ремонтами.

В частности, во дворе по адресу Ключевая, 22а прошла замена асфальтобетонного покрытия, установка освещения, замена урн, ограждения, скамеек. Все это является самыми востребованными видами работ.

«Украшены клумбы силами самих собственников. Теперь важно сохранить то, что сделано. Пусть отремонтированный двор служит долго и радует всех жильцов дома»,

– порадовалась за квартиросъемщиков депутат Петросовета по Ключевой Екатерина Реутова.

Стоимость выделенных средств на реализацию работ по объекту Ключевая, 22-а составила 2,5 млн рублей. 120 тысяч рублей вложили собственники дома.

Завершается реализация проекта «Безопасные и качественные дороги». В Петрозаводске помимо ремонта дорог – это и установка светофорных объектов. Четыре светофора установлены в самых востребованных местах рядом с образовательными организациями. На Ключевой в частности установили светофор по интенсивному трафику у школы №33 и садика №64.