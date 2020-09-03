Пенсионеры Карелии могут вновь учиться компьютерной грамотности

Занятия для пенсионеров по изучению компьютера и интернета возобновляются в Петрозаводске с 14 сентября, сообщает Пенсионный фонд Карелии.

Занятия будут проходить в учебных кабинетах кооперативного техникума Карелреспотребсоюза ежедневно по 4 часа в день в течение двух недель.



В условиях пандемии учеба будет организована так: состав группы – не более 10 человек, социальная дистанция. В течение занятия пенсионеры смогут находиться без масок, однако передвигаться по техникуму нужно будет в маске.



Занятия проводятся бесплатно.



Заявления на зачисление на курсы можно подать в любой клиентской службе Пенсионного фонда либо в Отделении Пенсионного фонда по Республике Карелия на ул. Кирова, 23.