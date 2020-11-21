Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 21 ноября

Портал, ведущий статистику по эпидемиологической ситуации с Covid-19 в Карелии, привел обновленные данные по количеству заболевших в районах республики на 21 ноября.

Лидером по числу зараженных остается Петрозаводск - в столице республики уже 7526 (+255 за сутки) больных. Следом идет Кондопожский район - 606 (+0) заболевших. Третье место у Прионежского района - 517 (+19) инфицированных.

Более трехсот заболевших в Кемском районе (388, +0), в Сегежском районе (369, +26) и в Костомукше (323, +27). Более двухсот зараженных в Медвежьегорском районе (282, +8), Сортавальском районе (266, +0), Пряжинском районе (245, +2), Пудожском районе (240, +0), Олонецком районе (224, +10), Суоярвском районе (211, +4), Беломорском районе (206, +5) и в Лахденпохском районе (204, +3).

Меньше всего заболевших в Калевальском районе - 61 человек. Это единственная территория республики, на которой число зараженных не добралось до сотни. Фото nationalvanguard.org