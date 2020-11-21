МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

В воскресенье, 22 ноября, утром и днем в Карелии ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 м/с. Об этом предупреждает МЧС, ссылаясь на Карельский гидрометцентр.

Неблагоприятное погодное явление затронет Петрозаводск и все районы республики.

В МЧС рекомендуют жителям Карелии не приближаться к проводам, не рубить деревья, не оставлять автомобили вблизи слабо закрепленных конструкций, ограничить поездки на личном транспорте и выход плавсредств в акватории крупных водоемов, ограничить нахождение детей на улице. Фото primamedia.ru