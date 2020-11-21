В Петрозаводске ресторан нарушил ограничение по времени работы

Вчера вечером в Петрозаводске сотрудники мэрии и Минэка РК провели рейд по кафе и ресторанам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Были проинспектированы шесть заведений, расположенные на Октябрьском проспекте, набережной Варкауса и в Песках. В соответствии с распоряжением главы Карелии заведения общепита должны прекращать работу в 23 часа. Один из ресторанов нарушил это правило и продолжал работать для посетителей в более позднее время.

В городской администрации заверили, что подобные проверки будут продолжены. Фото пресс-службы мэрии