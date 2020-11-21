Туристы атакуют Петрозаводск и Кондопогу в новогодние праздники

Несмотря на пандемию коронавируса, в России образовался ажиотажный спрос на бронирование жилья на новогодние праздники. По сравнению с прошлым годом бронирование квартир выросло на 80%, отелей - на 65%, домов - на 55%, сообщает Tvil.ru.

Наибольшей популярностью среди туристов пользуется Красная Поляна в Краснодарском крае. Помимо нее в десятке топ-направлений представлены шесть городов и поселков Крыма, один пункт в Башкирии, а также карельские Петрозаводск и Кондопога.

При этом, по данным аналитиков, в Кондопоге - самое дорогое жилье из всего списка. За одну ночь в городе бумажников туристы платят 18 тысяч рублей. Для сравнения, в Петрозаводске ночь стоит, в среднем, 3500 рублей.

В Кондопоге и в Петрозаводске туристы собираются остановиться на Новый год, в среднем, на 4 ночи. Фото kultura.ptz.ru