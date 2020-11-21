21 ноября 2020, 09:46
Общество

Пропавшую в Петрозаводске пожилую женщину нашли волонтеры

79-летняя пенсионерка была обнаружена благодаря неравнодушным горожанам

В Петрозаводске завершены поиски 79-летней женщины, которая пропала накануне днем. Пенсионерку нашли, сообщил руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.

Напомним, пожилая женщина вчера днем ушла из дома, расположенного на пересечении улиц Белорусской и Кутузова. Пенсионерка имеет проблемы с памятью.

По словам Алексея Глушкова, женщину обнаружили волонтеры у Танка. Люди позвонили в полицию и удержали пенсионерку, поскольку она хотела убежать.

Инициаторы поиска поблагодарили неравнодушных горожан за помощь в распространении информации и в поиске пропавшей.

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