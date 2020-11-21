Растет число пациентов с пневмонией в Карелии

За последние сутки в больницы Карелии доставлены еще 29 пациентов с внебольничной пневмонией. Летальных исходов 20 ноября не зафиксировано. Такие данные приводит региональный оперштаб по борьбе с Covid-19.

Всего с начала апреля в республике госпитализированы 2334 пациента с пневмонией. Болезнь унесла жизни 89 наших земляков.

В оперативном штабе отметили, что все пациенты с пневмонией неоднократно проходят обследование на коронавирус.

Напомним, накануне от Covid-19 в Карелии скончались еще три человека. Двое умерли в Петрозаводске и один - в Медвежьегорске. Фото worldofmeat.ru