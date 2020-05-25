В районе Карелии работников почты и магазинов проверят на коронавирус

На совещании с руководством Сортавальской ЦРБ было принято решение взять тесты у всех соседей, проживающих с носителями коронавируса. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов.



Тесты возьмут у сотрудников магазинов и почтовых отделений, расположенных в населенных пунктах, где фиксировались случаи заражения коронавирусом.

По сообщению Болгова, подтвержденные случаи заражения COVID-19 зафиксированы во всех поселениях Лахденпохского района.

Накануне два случая были подтверждены у жителей поселков Раухала Мийнальского сельского поселения и Куркиеки. Общее число заболевших в Карелии – 331, выздоровевших – 123, умерших – 2.