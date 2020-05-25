25 мая 2020, 07:19
Соцсети

Утку-пешехода засняли на видеорегистратор в Петрозаводске

Селезень дождался, когда автомобиль остановится, и преспокойно вышел на проезжую часть Соломенского шоссе

В столице Карелии дорогу переходят не только лоси, но и птицы.

Видеорегистрато водителя поймал в объектив, как в районе пересечения проезда Автолюбителей и Соломенского шоссе, проезжую часть переходит утка.

Селезень ждал на краю дороги, когда автомобиль остановится, после чего стал преспокойно переходить дорогу, правда, в неположенном месте. Ближайший пешеходный переходит находится дальше, ближе к Пескам. Однако, судя по видео, нарядом ДПС в тот момент там не было, поэтому и фиксировать нарушений было некому.

За кадром на видео слышен женский смех и то, как мужской голос говорит «Кря». Запись опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

 

Напомним, вечером в минувшее воскресенье в районе Музыкального театра Карелии дорогу перебегал лось. Видео – здесь.

Фото: animal-photos.ru

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Соцсеть
новости Карелии
новости петрозаводска
утка
птицы
Соломенское шоссе