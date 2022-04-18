Охлопков отметил халатное отношение жителей Карелии к вакцинации

Руководитель карельского Минздрава Михаил Охлопков предупредил в соцсети о шестой волне коронавируса.

«Мы видим ее медленную поступь по миру. По статистическим данным вторую неделю наблюдаются циклические колебания числа инфицированных, с тенденцией к росту. Но это, очевидно, только начало тренда. Скачок будет, в этом сомнений нет»,

- написал в своем аккаунте министр.

По его мнению, люди расслабились, перестали соблюдать антиковидные ограничения, игнорируют прогнозы о новом скачке заболеваемости, стали халатно относиться к вопросу вакцинации и ревакцинации. Если прошлой осенью Карелия одной из первых в России достигла коллективного иммунитета, то сейчас фиксируется резкий спад и индифферентное отношение к прививкам.

Охлопков отметил, что во многих странах мира сейчас снова фиксируется рост инфицированных. Больше всего новых случаев заражения за последние 28 дней отмечены в Южной Корее, Германии и Вьетнаме. Эти страны, по словам министра, являются и антилидерами по количеству смертей.

Как написал Охлопков, по прогнозам Минздрава, вспышка в России может произойти в конце мая или начале июня. Министр добавил, что времени для вакцинации мало и призвал граждан сделать прививку и ревакцинироваться. (фото pixabay.com, geralt)