Финны из-за коронавируса закроют границу с 19 марта

Из-за пандемии коронавируса Финляндия закроет границы в полночь 19 марта. Ограничения пересечений через границу продлятся до 13 апреля.

Как передает РИА Новости со ссылкой на министерство внутренних дел страны, пункты пересечения границы будут закрыты.

По информации «Фонтанки», в период ограничения в Финляндию смогут попасть финны, граждане, имеющие вид на жительство, а также те, у кого имеется очень весомая причина. В частности, это может быть лечение в финских медицинских учреждениях.

По данным Yle, часть пропускных пунктов, предназначенных для грузовых перевозок и въезда финских пассажиров, будет открыта.

Ранее стало известно об отмене поездов Поезда «Аллегро» и «Лев Толстой», курсирующих между Россией и Финляндией. С 18 марта также будет приостановлен регулярный автобусный маршрут из Петрозаводска через Сортавалу в Йоэнсуу.

Напомним, Россия также закроет границы для иностранных граждан с 18 марта. Запрет продлится до 1 мая.