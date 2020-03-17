17 марта 2020, 16:32
Прекращает ходить автобус из Петрозаводска в Йоэнсуу
Автобусное сообщение с Финляндией будет восстановлено не ранее отмены режима повышенной готовности в республике
С 18 марта «Карелавтотранс» приостанавливает регулярный автобусный маршрут из Петрозаводска через Сортавалу в Йоэнсуу. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РК.
Причиной такого решения стало введение в республике режима повышенной готовности, соответствующее распоряжение подписал Артур Парфенчиков.
Все приобретенные ранее билеты на рейсы с 18 марта подлежат возврату по месту приобретения.
В Минтрансе добавили, что автобусы снова будут запущены не ранее отмены режима повышенной готовности.
Добавим также, что Финляндия, как часть Евросоюза, и сама готовится закрыть свои границы для иностранцев.