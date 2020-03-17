Россия закроет границы с 18 марта

На фоне пандемии коронавируса в мире правительство России решило ограничить доступ в нашу страну иностранных граждан. Временный запрет будет действовать с 18 марта по 1 мая, передает ТАСС.

Ограничение не будут касаться дипломатов, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей самолетов, судов и поездов, транзитных авиапассажиров и граждан, которые имеют разрешение на проживание в России. Частные лица смогут приехать только на похороны близких.

Также с 17 марта на 30 дней границы для иностранцев закроет Евросоюз. Ранее о закрытии границ объявили Канада, Коста-Рика и Малайзия.

Фото: ruposters.ru