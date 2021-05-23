60 человек в Карелии узнали о своем заражении коронавирусной инфекцией

Коронавирус в Карелии за последние сутки выявлен у 60 человек, из этого числа заболевших – 54 человека, из них 11 имеют симптомы средней тяжести. Поправились еще 57 человек, сообщили утром 23 мая в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Также медики подтвердили гибель еще троих человек от коронавирусной инфекции. В Беломорской ЦРБ скончался житель поселка Плотина Лоухского района, 1953 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончалась жительница поселка Авнепорог Кемского района, 1959 года рождения, в роддоме им. Гуткина скончался житель Сортавалы, 1961 года рождения. Все трое имели сопутствующие хронические заболевания.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 7628,8 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель составляет 3402,1 случая, по Северо-Западу - 5931,1.

(фото bbc.com)