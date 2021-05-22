Дайверы обнаружили у Валаама затонувший корабль и фрагмент авиабомбы

Участники орловского клуба подводного плавания «Диво» продолжают рассказывать о находках на дне Ладожского озера в Карелии.

Дайверам попадаются в акватории острова Валаам предметы быта, посуда, современные гаджеты, которые потеряли туристы и паломники. Ныряльщики обнаружили набор больших крестов, изготовленных методом формовки, а также керамическую икону.

Дайверы обследовали Монастырскую бухту гидролокатором бокового обзора. В результате недалеко от Никольского скита оператор сонара обнаружил очертания затонувшего корабля. К этому месту отправились ныряльщики.

Как отметили участники экспедиции, судно имеет килевой тип, есть элементы судового набора, шпангоуты, иллюминаторы, помещение, которое может быть кубриком или ходовой рубкой. При этом затонувший корабль имеет значительные повреждения, которые могли быть получены, предположительно, в результате авианалета.

Рядом с кораблем был найден фрагмент авиабомбы. Как утверждается в паблике дайвинг клуба, ранее о местонахождении этого затонувшего судна никто не знал.

«Какие-то выводы делать рано, подводное обследование судна продолжается»,

- говорится в сообщении группы.



Участники экспедиции создали на берегу возле пристани импровизированную экспозицию находок со дна Монастырской бухты. Экскурсоводы с гостями острова приходят посмотреть на артефакты и работу дайверов.

Подробнее о первых находках дайверов - здесь. (фото vk.com)