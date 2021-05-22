В Карелии полицейские вернули семейную реликвию родным фронтовика

Стражи порядка нашли медаль и вернули награду близким участника Великой Отечественной войны. Подробности рассказали в МВД Карелии.

В полиции Лахденпохского района в ноябре 2020 года появилась информация о «черном» копателе. Стражи порядка наведались к местному жителю и в числе прочих находок обнаружили медаль СССР «За отвагу» без колодки и документов. Родственников, воевавших на фронте, у мужчины не было. С его слов, медаль он нашел в лесу. Госнаграду изъяли, а впоследствии по номеру выяснили, что она принадлежит красноармейцу, минометчику 755 стрелкового полка 217 стрелковой дивизии младшему сержанту Андрею Аверкиеву, уроженцу Карело-Финской ССР.

Полицейские разыскали в Петрозаводске 83-летнего сыны фронтовика. Мужчина рассказал, что медаль была утрачена после смерти отца при неизвестных обстоятельствах еще несколько десятилетий назад.

Министр внутренних дел по РР генерал-майор полиции Дмитрий Сергеев передал медаль сыну героя Петру Аверкиеву и его внучке Татьяне Веретило. Родственники поблагодарили стражей правопорядка за возвращение семейной реликвии. (видео МВД РК)

