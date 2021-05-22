Петрозаводчане посадили десятки деревьев в парке «Беличий остров»

240 молодых елей посадили в парке на Кукковке «Беличий остров». Акция по посадке деревьев прошла в минувшую пятницу, 21 мая. Ухаживать за растениями будут в течение всего вегетационного периода.





По сообщению администрации Петрозаводска, на мероприятие «Сад памяти» вышли около 120 активных горожан. Перед посадкой деревьев участникам рассказали о правильном уходе за саженцами. Маленькие елочки посадили в трех образовавших после выпада старых деревьев световых окнах. Специалисты управления благоустройства и экологии, считают, что парк «испытывает трудности с лесовосстановлением».

«В связи с высокой нагрузкой от вытаптывания механизмы самоподдержания естественной экосистемы работают не в полную силу», - прокомментировали в мэрии. (фото пресс-центр администрации города)