Россиянам, получающим паспорт впервые, будут вручать Конституцию

При первом получении паспорта россиянам с 1 июля будут вручать Конституцию, сообщается на сайте правительства России. Изменения в Положение о паспорте гражданина РФ по поручению президента внес глава кабмина Михаил Мишустин.

Решение коснется 14-летний граждан, получающих первый паспорт, а также иностранцев, которые получают гражданство страны.

В правительстве считают, что вручение экземпляра Конституции позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике. (фото absoluttv.ru)