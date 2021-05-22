22 мая 2021, 13:21
Россия

Россиянам, получающим паспорт впервые, будут вручать Конституцию

Экземпляр Конституции также будут выдавать иностранцам, получающим гражданство России

При первом получении паспорта россиянам с 1 июля будут вручать Конституцию, сообщается на сайте правительства России. Изменения в Положение о паспорте гражданина РФ по поручению президента внес глава кабмина Михаил Мишустин.

Решение коснется 14-летний граждан, получающих первый паспорт, а также иностранцев, которые получают гражданство страны.

В правительстве считают, что вручение экземпляра Конституции позволит повысить уровень патриотического воспитания и будет способствовать бережному и уважительному отношению к государственной символике. (фото absoluttv.ru)

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гражданство
конституция
Михаил Мишустин