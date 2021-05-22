Дачникам объяснили, когда их могут наказать за петрушку на грядках

Оказывается, за петрушку на участке могут наказать. О том, в каких случаях предусмотрено уголовное наказание рассказал в беседе с «Прайм» правозащитник, председатель коллегии адвокатов «Корчаго и Партнеры» Евгений Корчаго.

Эксперт отметил, что семена петрушки кудрявой включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». При этом сама петрушка под запрет не попадает. Выращивать и употреблять ее абсолютно законно. Корчаго пояснил, что в перечень запрещенных растений включены лишь ее семена, из которых можно приготовить опасное для человека масло.

Если будет доказано, что семена петрушки выращиваются для получения наркотического масла, то за это предусмотрена ответственность по статье 228 Уголовного кодекса РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за три месяца. Также могут наказать обязательными работами сроком до 480 часов, либо исправительными работами до двух лет. Также не исключено ограничение или лишение свободы.

Юрист заключил, что если дачник не намерен использовать семена кудрявой петрушки, то бояться выращивать ее не стоит. (фото the-sad.ru)