Орловские дайверы ведут поиски у острова Валаам

Участники Орловского клуба подводного плавания «ДИВО» уже несколько дней исследуют акваторию Ладожского озера у острова Валаам вблизи Никольского скита, сообщает сайт oreltimes.ru

Экспедиция орловских дайверов «Утраченный звон», благословленная митрополитом Орловским и Болховским Тихоном, стартовала 17 мая. Цель проекта — поиск ценностей Спасо-Преображенского монастыря, утерянных во время эвакуации в период Советско-финской войны.

Уже проведен гидролокационный обзор дна Ладожского озера. Оператор расставляет на карте точки представляющие интерес, которые далее осматривают дайверы.

«Сложность поиска в этом месте обусловлена плохой видимостью, низкими температурами и резкими перепадами глубин от 2 до 18 метров»,

— делятся впечатлениями участники экспедиции.

Уже сделаны первые находки : элемент декора в виде каменного креста с изображениями святых и дореволюционная бутылка. // Фото: oreltimes.ru