Шестнадцать новых случаев коронавируса зафиксировано в Карелии

В республике на утро 24 мая зафиксировано 16 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Карелии.

Из них в Петрозаводске - 8 человек, Сегеже – 1 человек, Кондопоге – 1 человек, Суоярви – 1 человек, Прионежье - 2 человека (деревня Ужесельга, село Деревянное), Олонецком районе – 3 человека (деревня Рыпушкалицы -1, село Нурмойла - 2).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 51,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 4,5 раз выше и составляет 228,9 случая, по Северо-Западу – 173,3.