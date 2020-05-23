На четырех улицах Петрозаводска ремонтируют дороги

ЗАО «АБЗ-Дорстрой» продолжает ремонт магистралей и тротуаров карельской столицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По информации пресс-центра администрации города, прямо сейчас работы развернулись на Соломенском шоссе, Лесном проспекте, набережной Варкауса и Муезерской улице.

К настоящему времени на Соломенском шоссе подрядчик завершил устройство выравнивающего слоя и ведет асфальтирование. На объекте уже отремонтировали более 6 тыс. кв. м дорожного покрытия. Сейчас движение автомобилей на магистрали осуществляется по одной полосе, поэтому администрация Петрозаводска просит водителей заранее планировать свой маршрут.

На Лесном проспекте подрядчик продолжает фрезерование. Старое асфальтобетонное покрытие сняли уже более чем на 10 тыс. кв. м дороги. Помимо этого, на Муезерской улице завершают асфальтирование тротуара, а на набережной Варкауса устанавливают бортовой камень.

Ранее ЗАО «АБЗ-Дорстрой» в полном объеме выполнило ремонт дорожного полотна на Вытегорском шоссе, Гвардейской и Муезерской улицах. Каждый этап работ контролируют специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города.