18 мая 2020, 15:27
Ремонт пешеходного тоннеля на Горького завершат до лета
В переходе начали облицовку стен и устройство водоотведения
Специалисты администрации Петрозаводска проинспектировали выполнение работ по реконструкции пешеходного тоннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. Ремонт перехода под железнодорожными путями ведет АО «РЖДстрой».
Сейчас подрядчик укладывает облицовочную плитку на стены тоннеля и выполняет работы по устройству водоотведения, рассказали в пресс-центре городской мэрии. Со стороны улицы Фурманова установили опоры кровли. Здесь смонтируют навес с крышей из поликарбоната.
Напомним, что в подземном переходе также заменят освещение. Завершить работы на объекте планируется до лета. На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.