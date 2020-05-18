18 мая 2020, 15:27
День за днем

Ремонт пешеходного тоннеля на Горького завершат до лета

В переходе начали облицовку стен и устройство водоотведения

Специалисты администрации Петрозаводска проинспектировали выполнение работ по реконструкции пешеходного тоннеля между улицами Фурманова и Максима Горького. Ремонт перехода под железнодорожными путями ведет АО «РЖДстрой».

Сейчас подрядчик укладывает облицовочную плитку на стены тоннеля и выполняет работы по устройству водоотведения, рассказали в пресс-центре городской мэрии. Со стороны улицы Фурманова установили опоры кровли. Здесь смонтируют навес с крышей из поликарбоната.

Напомним, что в подземном переходе также заменят освещение. Завершить работы на объекте планируется до лета. На время реконструкции движение по тоннелю закрыто, поэтому администрация просит горожан заранее планировать пути обхода.

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Горького улица
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пешеходный переход
ремонтные работы
администрация Петрозаводска
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