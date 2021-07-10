10 июля 2021, 12:35
Более 25 тысяч новых случаев заражения COVID-19 подтверждено в России
За все время пандемии общее число инфицированных выросло до 5 758 300
25 082 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в России за последние сутки. Общее число инфицированных за все время пандемии выросло до 5 758 300 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на федеральный оперштаб.
Выписались после болезни 17 750 человек. За весь период выздоровели 5 182 837.
В стране умерли 752 человека с коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. За все время зафиксировано 142 253 летальных исхода. (фото rnz.co.nz)