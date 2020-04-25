Журналисты отжигают на теме коронавируса. Топ лучших заголовков

От новостей про пандемию Сovid-19 нынче ни спрятаться, ни скрыться. Выражение «из каждого утюга» бледно выглядит для передачи масштаба проникновения коронавирусной информации в каждый глаз, каждое ухо.

Порталу «Петрозаводск говорит» стало известно, кто все эти люди, которые весь этот поток пугающей информации тоннами льют на людей. Это журналисты. (Ой, кажется мы тоже журналисты. Или нет? Ну не суть).

Есть такое сообщество «Планерка. Журналистика и СМИ», там выкладываются лучшие - как в прямом, так и в переносном смысле, образцы цехового творчества. Этакий веселый междусобойчик, где коллеги смеются сами над собой.

Собрали для вас отборные заголовки про COVID-19 и все сопутствующее, иногда с комментариями админов. Если уж все равно никуда не деться от коронавирусного потока, то лучше смеяться, чем паниковать.

Напомним, все в подборке - реальные заголовки, вышедшие в СМИ.