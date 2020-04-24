Приставы не могли найти должника, но отыскали его автомобиль

Упрямый должник, не желающий оплатить долг в сумме 320 000 рублей, может лишиться автомобиля.

Как рассказали в пресс-службе судебных приставов по РК, судебный пристав-исполнитель неоднократно выходил по месту регистрации должника, но безуспешно. Установить местонахождение и проверить имущественное положение не удавалось.

По исполнительному производству от взыскателя поступило ходатайство о розыске имущества должника, а именно – транспортного средства Honda Accord. Данный автомобиль, по утверждению взыскателя, являлся собственностью должника, на который можно было обратить взыскание.

В целях исполнения решения суда, автомобиль Honda Accord объявили в исполнительный розыск, было установлено его местонахождение. В апреле текущего года судебным приставом-исполнителем на автомобиль наложен арест с изъятием, он помещен на штрафную стоянку.

Предварительная стоимость автомобиля – 300 000 рублей. Впереди оценочные мероприятия и реализация указанного имущества в счет погашения задолженности.