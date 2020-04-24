Работодателей обяжут сразу сообщать об увольнениях в Пенсионный фонд

Постановлением Правительства России утверждены временные правила, согласно которым работодатель представляет в Пенсионный фонд России данные о приеме и увольнении работников не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа или распоряжения. Об этом сообщает Пенсионный фонд РФ по Республике Карелия.

Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными органами Пенсионного фонда.

Изменение сроков подачи сведений о приеме на работу и увольнении вызвано сложившейся эпидемиологической обстановкой и принимаемыми государством мерами по снижению роста безработицы и напряженности на рынке труда.

В частности, оперативные сведения работодателей позволят центрам занятости населения быстрее принимать решение о предоставлении пособия по безработице.