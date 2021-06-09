61 заболевший, 63 выздоровевших, 3 умерших - ковидная сводка на 9 июня

Количество заболевших коронавирусом и выписавшихся за сутки в Карелии практически совпало, но тех, кто победил недуг, больше. Такой вывод можно сделать из таблицы, содержащей сведения о заболеваемости COVID-19 в республике, которую каждый день публикует в соцсети министр здравоохранения региона.

По данным на утро 9 июня, в республике заболевание ковидом подтверждено у 61 человека. Из них заболевших – 57, в средней тяжести находятся 12 человек, состояние одного пациента оценивается как тяжелое. За все время пандемии коронавируса в Карелии заболели 47841 человек.

Также за последние сутки удалось поправиться еще 63 пациентам. За все время пандемии в республике выздоровели 46074 человека.

Возросло общее количество умерших от коронавирусной инфекции. Медики подтвердили еще три летальных исхода. Таким образом, общее количество умерших от COVID-19 в республике увеличилось до 571 человека. (фото bbc.com)