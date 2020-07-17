Еще один человек умер от коронавируса в Карелии

Вчера в Карелии от коронавирусной инфекции умер еще один пациент. Это женщина 1935 года рождения, жительница Сегежи. У нее были хронические заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19. Это 12 жертва коронавируса в нашей республике.

За последние сутки инфекция обнаружена еще у 30 человек. В Петрозаводске 11 заболевших. В Кеми заболел 1 человек, в Суоярви - 3 человека, в Прионежском районе - 1 человек (поселок Мелиоративный), в Лоухском районе - 8 человек (поселок Чупа - 7, поселок Малиновая Варакка - 1), в Калевале - 1 человек, в Сортавале - 1 человек, в Пудоже - 1 человек, в Медвежьегорске - 2 человека, в Пряжинском районе - 1 человек (деревня Киндасово).

Выздоровели еще 47 человек: в Петрозаводске - 17, в Муезерском районе - 12, в Беломорском районе - 7, в Костомукше - 6, в Сегежском районе - 1, в Олонецком районе - 1, в Пряжинском районе - 1, в Сортавальском районе - 1, в Лоухском районе - 1.

Общее количество зараженных достигло отметки в 1882 человека.