Еще двое жителей Карелии погибли от коронавируса

Медики зарегистрировали еще два летальных исхода от COVID-19, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Госпитале для ветеранов войн умер житель Петрозаводска 1940 года рождения и житель Пудожа 1967 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 44 человек. Из них заболели – 43 человека, у восемнадцати – симптомы средней тяжести, двое – в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 48 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7472,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3286,8 случая, по Северо-Западу – 5763. // Фото: fool.com