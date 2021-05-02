Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места для благоустройства

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства продолжается, сообщает городская администрация.

Территории, набравшие максимальное количество голосов обновят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Петрозаводчанам предлагается 14 объектов. По результатам на благоустройство пойдут семь из них. О голосовании горожан информируют волонтеры из молодежного клуба «Смена».

В этом году голосование впервые проходит одновременно по всей стране на специально созданном для этого федеральном портале. Граждане старше 14 лет могут сделать свой выбор по ссылке.

На благоустройство в 2022 году претендуют: