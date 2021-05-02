02 мая 2021, 16:48
Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места для благоустройства
Волонтеры информируют жителей столицы Карелии о голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда»
Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства продолжается, сообщает городская администрация.
Территории, набравшие максимальное количество голосов обновят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Петрозаводчанам предлагается 14 объектов. По результатам на благоустройство пойдут семь из них. О голосовании горожан информируют волонтеры из молодежного клуба «Смена».
В этом году голосование впервые проходит одновременно по всей стране на специально созданном для этого федеральном портале. Граждане старше 14 лет могут сделать свой выбор по ссылке.
На благоустройство в 2022 году претендуют:
- Территория в районе дома № 7 на улице Труда;
- Территория в районе дома № 6 на улице Крылова;
- Территория в районе дома № 7 на улице Софьи Ковалевской;
- Территория в районе дома № 40 на Березовой аллее;
- Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
- Кукковский сквер (улица Генерала Фролова);
- Территория в районе дома № 14 на Ключевой улице;
- Спортивный сквер (улица Антонова);
- Калининская аллея (около дома № 57 на улице Калинина);
- Якорный парк (улица Ригачина);
- Сквер Маршала Мерецкова;
- Губернаторский сад;
- Территория в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте;
- Сквер Черемушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы). // Фото: petrozavodsk-mo.ru