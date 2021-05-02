02 мая 2021, 16:48
Общество

Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места для благоустройства

Волонтеры информируют жителей столицы Карелии о голосовании по нацпроекту «Жилье и городская среда»

Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства продолжается, сообщает городская администрация.

Территории, набравшие максимальное количество голосов обновят в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Жилье и городская среда»). Петрозаводчанам предлагается 14 объектов. По результатам на благоустройство пойдут семь из них. О голосовании горожан информируют волонтеры из молодежного клуба «Смена».

В этом году голосование впервые проходит одновременно по всей стране на специально созданном для этого федеральном портале. Граждане старше 14 лет могут сделать свой выбор по ссылке.

На благоустройство в 2022 году претендуют:

  1. Территория в районе дома № 7 на улице Труда;
  2. Территория в районе дома № 6 на улице Крылова;
  3. Территория в районе дома № 7 на улице Софьи Ковалевской;
  4. Территория в районе дома № 40 на Березовой аллее;
  5. Аллея Алексея Сиверикова (Древлянка);
  6. Кукковский сквер (улица Генерала Фролова);
  7. Территория в районе дома № 14 на Ключевой улице;
  8. Спортивный сквер (улица  Антонова);
  9. Калининская аллея (около дома № 57 на улице Калинина);
  10. Якорный парк (улица Ригачина);
  11. Сквер Маршала Мерецкова;
  12. Губернаторский сад;
  13. Территория в районе дома № 40 на Октябрьском проспекте;
  14. Сквер Черемушки (Первомайский проспект, около Детской музыкально-хоровой школы). // Фото: petrozavodsk-mo.ru

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Метки: 
Карелия
Петрозаводск
Голосование за объекты благоустройства
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«Комфортная городская среда»
Комфортная городская среда