Ремонт дороги в Сегеже начнется в ближайшее время

Один из федеральных каналов сообщил, что в Сегеже установили автобусную остановку, там, где не ходит общественный транспорт. Отметив, что на ремонт дороги «видимо не хватило денег».

ЦУР Республики Карелия, заметив информацию в социальных сетях, обратился к администрации поселения. Глава администрации Сегежского муниципального района пояснила, что остановочный павильон был установлен администрацией по просьбе инициативной группы жителей района деревообработчиков.

В свою очередь она добавила, что ремонт дороги отложен лишь в результате дождливой осени. Подрядчик фактически не смог завершить работы в срок. Но в текущем году на участке Комсомольская – Кирова запланированы работы по планировке территории, отсыпке асфальтовой крошкой и утрамбовке спецтехникой. Указанные работы начнутся параллельно с ремонтом центральной улицы города – Бульвара Советов, откуда и будет вывозиться лом асфальта.

По завершении указанных мероприятий администрацией будет продлен и автобусный маршрут. Ремонт указанной дороги в полном объеме планируется в 2022 году, поскольку денежные средства на ремонты дорог в Сегежском районе бюджетом Республики Карелия предусмотрены на 2022 год.