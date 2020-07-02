Продавец сетевого магазина заболел Covid-19 в Карелии

В Костомукше еще у одного человека диагностировали заражение коронавирусом. Об этом сообщили в Межрайонной больнице №1.

По данным медучреждения, заболел продавец одного из известных сетевых магазинов. Течение заболевания легкое. Человек лечится в амбулаторном режиме.

Медики напомнили о необходимости соблюдать социальную дистанции и носить маски в магазинах и других общественных местах.

Напомним, по данным на 1 июля, в Карелии Covid-19 выявлен у 1378 человек. Шесть пациентов скончались.