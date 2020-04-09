Больницы Карелии смогут принять 300 пациентов, зараженных COVID-19

До 20 апреля в лечебных учреждениях Карелии развернут дополнительные койки для лечения больных коронавирусом. Всего таких коек по республике будет 307, сообщает Управление пресс-службы главы республики Карелия со ссылкой на слова вице-премьер Правительства по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игоря Корсакова.

Готов к открытию и приему пациентов Госпиталь для ветеранов войн, на базе которого создан стационар для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Он рассчитан на 100 коек.

До 20 апреля места для пациентов будут развернуты в больницах районов республики: 24 места – в Костомукше, 21 – в Сегеже, 40 – в Питкяранте и 30 – в Беломорске. Бригады врачей для работы в учреждениях сформированы.

В случае необходимости задействуют другие медицинские подразделения: стационары на ул.Луначарского, Республиканского наркологического диспансера, Роддома им. Гуткина. Юных пациентов будет принимать отделение в Детской республиканской больнице.

Для оказания помощи в Карелии имеется 212 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 159 в реанимациях. Поставка техники продолжается. Из 29 «законтрактованных» ИВЛ 7 уже поставлены в Петрозаводск. Из них 2 ИВЛ уже получила Республиканская инфекционная больница, для Госпиталя закуплено 5 аппаратов, еще 7 должны поступить в третьей декаде месяца. 55 ИВЛ заимствуют из других лечебных учреждений республики. В работе также будут использовать аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), закупленный еще в ноябре прошлого года. Он предназначен для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Также в настоящее время рассматривается вопрос о закупке в Республиканскую инфекционную больницу и Госпиталь для ветеранов войн 2 компьютерных томографов.

Что касается лекарственного обеспечения, то необходимые запасы созданы на 3 месяца.

Игорь Корсаков отметил, что меры социальной поддержки – а их получают 249 тысяч человек – предоставляются в соответствии с графиком, выплаты производятся своевременно.

Для оказания помощи в Карелии имеется 212 аппаратов искусственной вентиляции легких, из них 159 в реанимациях. Поставка техники продолжается. Из 29 «законтрактованных» ИВЛ 7 уже поставлены в Петрозаводск. Из них 2 ИВЛ уже получила Республиканская инфекционная больница, для Госпиталя закуплено 5 аппаратов, еще 7 должны поступить в третьей декаде месяца. 55 ИВЛ заимствуют из других лечебных учреждений республики. В работе также будут использовать аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), закупленный еще в ноябре прошлого года. Он предназначен для насыщения крови кислородом при развитии тяжелой острой дыхательной недостаточности.

Также в настоящее время рассматривается вопрос о закупке в Республиканскую инфекционную больницу и Госпиталь для ветеранов войн 2 компьютерных томографов.

Что касается лекарственного обеспечения, то необходимые запасы созданы на 3 месяца.

Игорь Корсаков отметил, что меры социальной поддержки – а их получают 249 тысяч человек - предоставляются в соответствии с графиком, выплаты производятся своевременно.