В Белом море найдены корабли, затонувшие в годы Первой мировой войны

В Белом море обнаружены корабли, которые затонули в годы Первой мировой войны. Специалисты Центра подводных исследований Российского географического общества (ЦПИ РГО) вели поиски с 2017 года. В результате экспедиций исследователям удалось отыскать 11 объектов, шесть из которых оказались затонувшими кораблями, сообщает пресс-служба РГО.

Научный руководитель экспедиции Андрей Лукошков уточнил, что в числе найденных кораблей оказался 98-метровый американский грузовой пароход Каролина», построенный в 1896 году. Судно, перевозившее автомобили, обмундирование, снаряжение для фронта, затонуло в мае 1916 года, налетев на скалу. Также исследователи обнаружили российско-финляндский пароход «Урания», шедший с грузом военного снаряжения из Англии в Россию.

Найдены затонувшие английские угольщики «Кап Антиб» и «Африкан Монарх» и норвежский пароход «Лисакер», английский пароход «Друмлойст» с грузом леса, подорвавшийся на двух минах.

«Также был найден английский лесовоз, погибший еще в 1911 году, до войны. Корабль налетел на скалу. Кроме того, мы обнаружили пять деревянных кораблей. Среди них 22-метровая двухмачтовая зверобойная шхуна и 36-метровый корабль, предположительно, торговый или из военного конвоя»,

- отметил Лукошков.

Специалисты отмечают, что многие из находок хорошо сохранились и обладают потенциалом для дальнейшего исследования. Участники экспедиций также прошли по Северной Двине, где обнаружили затонувшие суда, которые надеются изучить в будущем.

Фото: rgo.ru