Открыта горячая линия для россиян, желающих вернуться из Суоми домой

Консульский отдел посольства РФ в Финляндии и канцелярии посольства в Лаппеенранта временно приостанавливает прием посетителей по всем вопросам, которые требуют личного присутствия заявителя.

Дипломатические представительства и консульские учреждения России также приостанавливают прием документов, оформление и выдачу иностранцам и лицам без гражданства виз, за исключением некоторых групп людей. Информация об этом опубликована на сайте посольства РФ в Финляндии.

В чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью граждан, а также для оформления свидетельства на возвращение в Россию посольство рекомендуют обращаться по телефону экстренной связи с дежурным по консульскому отделу: +358 50 476 83 28.

Также открыта круглосуточная горячая линия по вопросам возвращения в Россию. Телефоны: + 358 50 476 83 28, + 358 9 278 40 23 и + 358 9 607050.

Консультации по вопросам возвращения в Россию граждане могут получить по телефонам горячей линии Ростуризма: +7 (499) 678-12-03 и департамента ситуационно-кризисный центр МИД России: +7 (495) 587-88-60.

Консультацию по консульским вопросам можно получить в будни с 9 до 12 часов по телефону: +358 9 612 30 25 или по почте: consdep@mail.ru

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса Финляндия с 19 марта закроет границу для иностранных граждан. Ограничения будут действовать до 13 апреля и не коснутся грузовых перевозок и срочных деловых поездок. Россия с 18 марта по 1 мая также закрыла свои границы для иностранных граждан. Всех россиян, прибывающих из-за границы, отправляют на двухнедельный карантин.