Госдума ужесточила уголовную ответственность за нарушение карантина

В России ужесточат наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, в том числе карантина. Поправки в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит лишение свободы от пяти до семи лет. Штрафы могут составить от 1 до 2 миллионов рублей. Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, то штраф составит от 1 до 2 миллионов рублей, срок лишения свободы – от 3 до 5 лет.

За распространение фейковых новостей о коронавирусе полагается штраф от 300 до 700 тысяч рублей или ограничение свободы до трех лет.

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то штраф составит от 1,5 до 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.

Также в Госдуме были приняты поправки в Кодекс об административных нарушениях, предусматривающие ответственность за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.

В частности, штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – от 50 до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Если же нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, то штрафы будут намного больше.