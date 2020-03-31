Петрозаводчан попросили не разводить костры и не сжигать мусор

Власти карельской столицы призвали горожан соблюдать правила пожарной безопасности. В мэрии отметили, что с каждым днем возрастает число вызовов пожарных для тушения мусора. В частности, 30 марта в Петрозаводске произошло сразу несколько однотипных пожаров. Во всех случаях на открытых территориях горел мусор.

Чиновники напомнили, что пал сухой травы и мусора, разведение костров без соблюдения правил обращения с огнем могут привести к тяжелым последствиям.

По сообщению республиканского МЧС, чтобы не допустить возникновения природных пожаров, их распространения и приближения к населенным пунктам нельзя сжигать сухую траву и мусор на территории участка вблизи деревянных строений; разводить костры в густых зарослях, хвойном молодняке, под кронами деревьев, рядом со складами древесины и торфа; выжигать сухую траву на лесных полянах.

Также чиновники администрации города просят взрослых организовать досуг подростков на время карантина, чтобы не допустить шалостей со спичками.

О пожарах необходимо сообщать в оперативную службу: «01» (со стационарного телефона); «101» или «112» (с мобильного).