Смертность от коронавируса в Карелии немного уменьшилась

В Карелии зафиксированы медиками еще два летальных исхода от коронавируса, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Питкярантской ЦРБ умерла жительница поселка Харлу 1936 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Суоярви 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 69 человек. Из этого числа заболели – 68 человек, у 27 из них имеются симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 68 человек.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7396,1 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3221,3 случая, по Северо-Западу – 5669,8.

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