Началось выдвижение кандидатов для участия в праймериз «Единой России»

В Карелии идет отбор кандидатов для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Депутат ЗС РК шестого созыва Андрей Мазуровский выдвинул свою кандидатуру на праймериз. Срок действия его полномочий по северо-западному округу №13 подходит к концу, и депутат предлагает ознакомиться с результатами своей пятилетней работы.

Я не волшебник, но право депутата влиять на решение некоторых проблем старался использовать активно, выносил их на рассмотрение комитетов ЗС РК, заседания парламента, инициируя законодательные инициативы, создавая рабочие группы, участвуя в «круглых столах», встречах, делая запросы в органы законодательной, исполнительной власти, в органы местного самоуправления, вынося на обсуждение в СМИ, а нередко и личным финансовым участием,

- пишет Мазуровский во вступительном слове к Отчету о проделанной работе.

Выдвигая свою кандидатуру на предварительное голосование, парламентарий выражает благодарность председателю Законодательного собрания Элиссану Шандаловичу за помощь и поддержку в делах, осуществленных в районах Карелии. Многие из них имели беспрецедентную социальную значимость.

Спикер карельского парламента Э. Шандалович претендует на место в Государственной думе следующего созыва. А. Мазуровский поддерживает коллегу:

Я лично убедился в действенности решений Шандаловича, и на сегодняшний день вижу в его лице единственную кандидатуру от «Единой России» для выдвижения в Госдуму,

- сказал Мазуровский.