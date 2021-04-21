Разыграны призы по итогам досрочной подписки на газету «ТВР-Панорама»

Завершилась досрочная подписка на республиканский еженедельник «ТВР-Панорама» на второе полугодие 2021 года, по традиции в редакции провели розыгрыш призов среди тех подписчиков, кто прислал в редакцию купон на участие в розыгрыше.

На этот раз давний партнер редакции — стоматология «Кардент» — предоставила пять сертификатов на стоматологические услуги номиналом четыре тысячи каждый.

Редакция благодарит читателей за многолетнее доверие и поддержку. Купоны пришли из всех районов республики. Сертификаты выиграли:

- Елизавета Ивановна Новичонок из села Кончезеро Кондопожского района,

- Тамара Михайловна Хапаль из Лахколампи, Суоярвского района,

- Нина Ивановна Степанова из Кондопоги,

- Наталья Леонидовна Солдатова из Медвежьегорска,

- Лариса Альбертовна Гильметдина из Вирандозера Беломорского района.

Редакция связалась со всеми победителями. Выяснилось, что все они читают газету очень давно, некоторое, как Тамара Михайловна Хапаль, с первого номера. Всю жизнь она прожила в Лахколампи, работала и завхозом, и электромонтером и продавцом, о интересном и важном узнавала и узнает из нашей газеты. Особенно ей нравятся заметки о Карелии, «Взгляд» редактора «ТВР-Панорамы» Максима Тихонова. Нина Ивановна Степанова с удовольствием читает публикации о том, как сохранить здоровье. «Телегид», письма не пропускают Лариса Альбертовна Гильметдина (Анфалова) и Елизавета Ивановна Новичонок, а Наталья Леонидовна читает газету от корки до корки: от первой страницы до любимого гороскопа.

Редакция поздравляет победителей, но и остальным участникам розыгрыша советует не расстраиваться, во-первых, потому, что началась основная подписка на втрое полугодие, и уже подготовлены новые призы, на этот раз это будут сертификаты от магазина очень красивого белья и одежды «Балтийский ветер». Присланные купоны тоже будут участвовать в розыгрыше. Так что есть второй шанс на победу. А во-вторых, вы выписали газету, и она будет с вами, а редакция постарается учесть ваши пожелания и сделать газету еще интереснее!

Победителей ждут в редакции по адресу: Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 6, предварительно просим позвонить по т. 53-33-01.