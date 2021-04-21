Пляж в Песках благоустроят в этом году

Прибрежную зону в Песках в этом году облагородят. Сегодня специалисты мэрии Петрозаводска провели совещание на пляже и определили места, на которых появятся различные объекты, сообщает пресс-служба администрации карельской столицы.

Так, в Песках будет установлено детское игровое оборудование. На пляже появятся урны, скамейки, лежаки, кабинки для переодевания. Будут смонтированы волейбольные стойки. Ход работ будет контролировать инициативная группа горожан.

Подрядчик, который будет работать в Песках, также выполнит работы по продлению пешеходной дорожки в парке Каменный Бор и оборудует спортивную площадку с уличными тренажерами и зону отдыха, а также частично заменит элементы детского городка в Машезерском сквере. Фото мэрии Петрозаводска