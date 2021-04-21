«ТНС энерго Карелия» приглашает подключить «Календарь»

Выбирая способ взаимодействия с поставщиком ресурса, большинство клиентов предпочитают тот, при котором тратится меньше всего времени. Поэтому, разрабатывая сервисы «ТНС энерго Карелия», ориентируется и на оперативность предоставления информации.

В помощь потребителям «ТНС энерго Карелия» запустило специальное приложение для мобильных устройств – «Календарь».

Приложение принимает напоминания поставщика электроэнергии в форме пуш – уведомлений. «Календарь» будет полезен клиентам, которые хотят быть уверены в том, что не пропустят оптимальный период передачи показаний. Для просмотра уведомлений подходит любое используемое по умолчанию приложение календарей на мобильных устройствах.

Как известно, для точного расчета объема потребленной электроэнергии необходимо регулярно передавать показания счетчиков, установленных в жилых и нежилых помещениях. При этом не стоит забывать, что и объем ресурса, приходящегося на общедомовые нужды в многоквартирном доме, напрямую зависит от того, насколько точно зафиксированы показания. В нынешнем ритме жизни немудрено упустить даже такую важную задачу, как передача показаний. И в этом поможет календарь

- комментирует Начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

В скором времени планируется дополнить приложение уведомлениями о выставлении счета, подтверждением приема переданных показаний и проведенной оплаты.

Подписаться на календарь просто:

При помощи демо-ссылки на QR код, при считывании которого с мобильного телефона у пользователя будет отображаться предложение подписки.

Посредством прямой демо-ссылки (открывается с мобильного устройства), при активации которой открывается подписка на календари.

При совершении оплаты на сайте компании.

В «ТНС энерго Карелия» убеждены: с новым приложением важные даты – передача показаний, оплата счетов – не останутся незамеченными.