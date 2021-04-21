«ПетроГиц» сменил прописку в Петрозаводске

В мэрии подсказали жителям столицы Карелии новый адрес муниципального предприятия. «ПетроГиц» переехал в здание №14 на улице Московская (здание ПМУП «Городской транспорт»).

МУП «ПетроГИЦ» работает с понедельника по четверг с 9 до 17 и с перерывом на обед. Посетителей в пятницу не принимают, а в субботу и воскресенье – выходные дни. Диспетчер предприятия работает с понедельника по пятницу с 9 до 17,

телефон/факс: 57-68-48 | 56-00-46.

В мэрии также напомнили телефоны аварийных служб: «ГПХ» - круглосуточно, телефон 896-3740-7856; ООО «АРС» - круглосуточно, телефон 56-10-31. (фото пресс-центр администрации)