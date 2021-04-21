Субботники в Петрозаводске перенесли из-за снегопада

Из-за снегопада запланированный на сегодня субботник в парке Победы не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Уборку общественной территории и формовку растений в парке перенесут. О новой дате администрация города пообещала сообщить позже. Также на другую дату передвинута экологическая акция, которая должна была пройти 23 апреля в парке Ямка. Она состоится 29 апреля.

При этом мероприятие, запланированное на 15:30 22 апреля в парке Железнодорожников, пока не перенесено. Изменения в дате и времени его проведения также будут зависеть от погодных условий, отметили в мэрии. Фото администрации Петрозаводска